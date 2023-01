Era tra i tanti nomi avanzati come ipotesi per il ruolo di portiere dell'Inter del futuro, poi però ha scelto il Flamengo dove andrà a giocare dopo la fine del suo contratto col Boca Juniors. Ma prima di trasferirsi in Brasile, Agustin Rossi disputerà la seconda parte di questa stagione nell'Al-Nassr, la nuova formazione di Cristiano Ronaldo. Lo rivela TyC Sports: Rossi arriverebbe per sostituire il colombiano David Ospina, infortunatosi. Per avere l'estremo difensore in prestito, il club arabo verserà un milione di dollari nelle casse degli Xeneizes.