Lucien Agoumé ha concluso domenica scorsa la sua esperienza con il Siviglia, nella sconfitta interna contro il Barcellona. Una prestazione molto buona per il francese di proprietà dell'Inter, che al termine della gara ha aperto, a titolo personale, all'ipotesi di rimanere in Andalusia: "Dobbiamo vedere cosa abbiamo fatto bene e cosa abbiamo fatto di sbagliato per tornare più forti, imparare e non farlo la prossima stagione".

A domanda diretta sul suo bilancio, il centrocampista classe 2002 ha replicato: "Sono stati sei mesi di apprendimento in una bellissima città e in un grande club, dove la gente è molto buona con me. Mi trovo bene qui, vediamo cosa succederà nei prossimi mesi". Il Siviglia ha in mano un diritto di riscatto da 8 milioni di euro che ovviamente l'Inter spera venga esercitato.