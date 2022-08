Raggiunto l’accordo tra TIM e DAZN sui diritti tv. Firmato l'accordo che mette fine al rapporto esclusivo tra la piattaforma Ott e la compagnia telefonica che "hanno ridisegnato l’accordo di distribuzione per la trasmissione dei contenuti sportivi, che apre allo sbarco della piattatorma Dazn su Sky" si legge su Calcio e Finanza. "Gli appassionati di calcio e sport potranno vedere i contenuti su più piattaforme. DAZN annuncia la modifica dell’accordo con TIM per la trasmissione delle partite della Serie A TIM e dei contenuti sportivi. In vigore dalla prossima stagione, l’accordo guiderà l’ulteriore crescita del leader dello streaming sportivo nel mercato italiano, tra i più importanti in Europa, garantendo una distribuzione capillare dei contenuti e il raggiungimento del maggior numero possibile di appassionati di sport", si legge nella nota di DAZN.