Kristjan Asllani, secondo Lele Adani, è uno dei giovani talenti che possono 'spaccare' in Serie A in questa stagione. "Spesso impiegato davanti alla difesa, abile e sicuro in prima costruzione, è un generatore di corridoi di passaggio - l'analisi tecnica sul centrocampista dell'Inter fatta dall'ex difensore a SportWeek -. Proprio per questa conoscenza del gioco, del concetto di spazio-tempo, è adattabile in tutte le zone del centrocampo (ha già giocato nelle giovanili nell'area di rifinitura). Bravo nei calci piazzati, sembra sempre giocare con la maturità del giocatore esperto, immagina già un calcio da grande".