Lele Adani, opinionista di '90° Minuto', ha commentato così la vittoria dell'Inter contro la Salernitana: "I giocatori oggi hanno confermato un cambiamento. Prima ognuno cercava un colpevole, ora tutti danno qualcosa in più. Secondo me c’è stata un’assunzione di responsabilità, ovviamente arrivata anche grazie alla doppia sfida col Barcellona che ha ridato slancio e fiducia". Inter che continua ad attendere il ritorno di Romelu Lukaku: "Lui ha solo bisogno di stare bene fisicamente: è un giocatore pesante, se non ha un ottimo stato fisico le sue prestazioni non ne beneficiano. Ora poi chi sta giocando al suo posto sta facendo bene. Lautaro Martinez e Lionel Messi formano la coppia più forte del prossimo Mondiale".