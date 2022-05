"Ho vissuto momenti bellissimi all'Inter, che porto costantemente dentro. E' un amore che non finirà mai". Lo ha detto Lele Adani, direttamente dal prato di San Siro, durante la trasmissione sul canale Twitch nerazzurro 'Inter Beats by Machete tv'. L'ex difensore, poi, ha risposto così al giornalista Fernando Siani che gli chiedeva di convincere Antonio Cassano sul fatto che Nicolò Barella sia un grande giocatore: "Antonio lo rispetto per quasi tutte le cose, per altre cerco di convincerlo. Ha le sue fisse, ha il palato molto fino. Parte forte, ma poi smussa nel tempo anche le sue convinzioni: credo sappia che Barella è un giocatore fondamentale per l'Inter e per la Nazionale".