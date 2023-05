Duro giudizio di Lele Adani nel corso di 90esimo minuto su Rai2. La concentrazione dell'opinionista è sull'episodio che ha visto il confronto tra il Milan e i suoi tifosi dopo la sconfitta contro lo Spezia e prima del derby: "Non capisco perché cerchiamo sempre di nasconderci dietro ad un dito. Queste cose non devono esistere, esistono perché il sistema è sbagliato. L'atleta, l'allenatore, il gruppo squadra, sembra che debbano essere lì, ascoltare, in un sistema che va al contrario. Il calciatore ha lo stesso interesse del tifoso, fare bene, ottenere risultati, dare tutto".