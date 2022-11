L'ex attaccante Robert Acquafresca, intercettato dai microfoni di Tuttomercatoweb.com, si sofferma sulla sfida tra Inter e Bologna in programma in serata: “I nerazzurri hanno perso una partita importante, stasera dovranno cercare di cancellare la sconfitta contro la Juventus. Anche se il Bologna è in forma”. Un pensiero va anche alla sfida con i bianconeri della scorsa settimana: “La Juve è stata brava a sfruttare gli errori dell'Inter”.