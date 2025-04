Nonostante le difficoltà di vario genere emerse nelle ultime settimane, Andrea Abodi conserva un certo ottimismo circa la buona riuscita del progetto di Inter e Milan di costruire la loro nuova casa in zona San Siro: "Sembra ormai certo che si farà un nuovo stadio nell'area di San Siro - le parole del Ministro dello Sport a Il Giornale -. I club hanno formalizzato l'interesse ad acquistare lo stadio attuale, alle condizioni stabilite dal Comune che ha recepito le valutazioni economiche dell'Agenzia delle Entrate. Ci saranno passi formali per la privatizzazione di San Siro e poi si procederà alla costruzione di un nuovo stadio sempre in quell'area".