A22, l'agenzia che sta curando la creazione della Super League, esprime tramite una nota la sua soddisfazione per l'odierna sentenza del Tribunale Commerciale di Madrid che ha decretato l'abuso di posizione dominante di FIFA e UEFA, più volte contestato da Bernd Reichart, fautore del progetto. Che commenta: "Accogliamo con favore la sentenza del Tribunale di Madrid. È un passo importante verso un panorama calcistico di club veramente competitivo e sostenibile in Europa. Per troppo tempo è stato permesso alla UEFA di controllare e dominare il calcio di club a livello europeo. Gli statuti della UEFA e le azioni aggressive intraprese per proteggere il suo monopolio hanno soffocato l’innovazione per decenni e i club non dovrebbero temere minacce di sanzioni semplicemente per avere idee e conversazioni. L’era del monopolio è definitivamente finita. Non vediamo l’ora di continuare il nostro dialogo con i club di tutte le dimensioni per migliorare il calcio di club a livello internazionale e renderlo più accessibile e avvincente per i tifosi di tutte le età".