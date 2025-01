Domenica atipica per i tifosi del Biscione che questo pomeriggio alle 15 spezzano una tradizione che dura da quasi quattro anni e tornano a vedere la loro Inter in campo alle 15. Un dato che non si verificava dal penultimo scudetto sollevato dalla squadra meneghina, ovvero l'ormai lontano 23 maggio 2021 quando la squadra di Antonio Conte sollevava al cielo il 19esimo Tricolore e Achraf Hakimi tagliava una rete che non avrebbe più visto gonfiare. Risale ad allora l'ultima partita giocata dall'Inter alle 15.00, ben 133 giornate di campionato fa.

"Da quel 23 maggio 2021 a oggi, 12 gennaio 2025, sono passati 1.330 giorni e 133 giornate di campionato. Scelte televisive e di Lega da un altro, impegni europei dall’altro: per questo l’Inter non scendeva in campo da così tanto alla domenica alle 15 - ricorda Calcio e Finanza -. Bisogna tra l’altro tornare ancora più indietro per trovare una gara dell’Inter alla domenica alle 15 con il pubblico presente: in trasferta l’ultima è stata quella allo stadio Via del Mare contro il Lecce il 19 gennaio 2020 (quindi 1.820 giorni fa), a San Siro addirittura bisogna tornare all’1 dicembre 2019 contro la Spal (1.869 giorni fa)".