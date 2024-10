Intervistato da TMW Radio, l'ex calciatore Antonio Paganin ha commentato così le parole di Lionel Messi su Lautaro Martinez, definito dalla Pulce 'da Pallone d'Oro': "Se andiamo a vedere quanto è determinante nel club e nella Nazionale ultimamente, sì, lo vale. È determinante. Negli ultimi anni poi si è più valutato le vittorie in stagione, altri giocatori che potrebbero arrivare lì davanti non li vedo".

Due battute anche su Paul Pogba: "È passato oltre un anno, perdi ritmo e intensità. Dentro poi forse lo vedono più come un fastidio, Motta dice che 'ha dato' quindi mi pare che non sia più nei pensieri del tecnico. Credo che non rimarrà. Il Pogba degli ultimi anni a Manchester, se non fosse arrivato a parametro zero, sarebbe tornato alla Juve? Quanto ha fatto prima, poco, basta per dire che deve rimanere?".