Solo elogi da parte di Antonio Paganin per l'Inter dopo la vittoria contro il Benfica. Ai microfoni di TMW Radio, elegge in primo luogo il suo migliore in campo: "Henrikh Mkhitaryan, per le soluzione che dà. Ha fatto qualcosa di livello assoluto ieri sera".

Un giudizio su Pavard?

"Ha giocato bene. Come si è integrato velocemente con una difesa a tre mi ha impressionato. E' un po' il fattore dei nuovi, si sono subito calati nella dimensione Inter e non era così scontato. Pensavamo che la squadra avesse perso qualcosa sul mercato ma non è così. Pensavo chissà cosa si poteva fare senza Dzeko e Lukaku, invece chi è al comando la vede più lunga di noi".

Cosa aggiunge?

"La finale dello scorso anno ha alzato l'autostima di una squadra forte come l'Inter. Il percorso fatto ha alzato il livello, è stato una sorta di autocertificazione di essere una squadra forte. E ora questo ragionano da squadra di livello".