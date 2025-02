Il Genoa di Patrick Vieira vuole continuare il suo percorso al sicuro e per farlo il Grifone si presenta a San Siro contro l'Inter per cercare di portare a casa un risultato positivo. Secondo quanto riferiscono i colleghi di Pianeta Genoa, in ottica formazione, davanti a Leali ci sarà una difesa a quattro composta da De Winter, Bani, Vasquez e Martin. In mediana Masini, Frendrup e Onana (novità) dal 1'. In avanti dovrebbe esserci titolare Cornet insieme a Miretti alle spalle di Pinamonti.