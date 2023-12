Sono 23 i giocatori convocati da Thiago Motta, allenatore del Bologna, in previsione della gara di Coppa Italia contro l'Inter, in programma domani sera a San Siro. Niente da fare per Riccardo Orsolini, che rimarrà a casa nonostante il rientro in gruppo avvenuto nell'allenamento di ieri. Assenti anche Jesper Karlsson e Adama Soumaoro.

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski;

Difensori: Beukema, Bonifazi, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch;

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski;

Attaccanti: Ndoye, Saelemaekers, Van Hooijdonk, Zirkzee.