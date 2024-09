Nina Kajzba, lultimo acquisto del Parma femminile, ha trovato il suo primo centro con la maglia crociata nella vittoria di ieri in Coppa Italia, contro il San Marino, nel match che è valso alle emiliane il passaggio del turno e la sfida contro l'Inter Women di Gianpiero Piovani. Proprio alle nerazzurre è rivolto il pensiero della 20enne slovena dopo la partita: "Prima ci saranno le gare di campionato, poi daremo il nostro meglio e vedremo come andrà", le parole riportate da ParmaLive.com.

E della sfida contro Michela Cambiaghi e compagne parla anche il tecnico ducale, Salvatore Colantuono: "Ci siamo guadagnate la sfida contro l'Inter, un bel premio che ci siamo date. Sarà ovviamente difficile, l'Inter è tra le migliori squadre in circolazione in Italia. Le abbiamo sfidate a Pinzolo quest'estate, abbiamo fatto una gran figura in quell'amichevole, era stata una partita di qualità. Non vediamo l'ora di andarcela a giocare. La società, per gli investimenti fatti, merita partite così, siamo sulla buona strada".