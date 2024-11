Dopo l'infortunio patito con la Nazionale slovacca, Ondrej Duda ha fatto rientro in queste ore a Verona. Domani, il giocatore dell'Hellas di Paolo Zanetti verrà sottoposto agli esami strumentali per certificare l'entità del problema muscolare che lo ha costretto ad abbandonare il match contro la Svezia di Stoccolma. Quel che è certo è che Zanetti non potrà fare affidamento su di lui per la partita di sabato pomeriggio con l'Inter.