L'Inter espugna il Phillips Stadion (anche) nel segno di Radja Nainggolan. Il belga ha trovato il gol del momentaneo pareggio, culmine di una partita giocata con la solita intensità. Sul proprio profilo Instagram, il numero 14 nerazzurro fa sentire tutta la sua soddisfazione per la vittoria. "Vittoria in rimonta su un campo non facile...6 su 6, avanti così" scrive il Ninja, in didascalia ad una foto che lo ritrae mentre esulta insieme ai suoi compagni. E la sua chiusura "Complimenti a tutti" fa capire quanto l'ex Roma si sia già integrato nella squadra di Spalletti.

Federico Rana

