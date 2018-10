La vittoria dell'Inter per 2-1 sul campo del Psv dà forza e morale a tutto il gruppo nerazzurro. Kwadwo Asamoah è stato tra i più positivi della serata di Eindhoven, e ha affidato ai social tutta la sua gioia per il successo ottenuto. "Ancora un grande risultato per noi in Champions League" scrive su Twitter il ghanese, prezioso nel coprire le folate sulla destra degli uomini di van Bommel.

Federico Rana

VIDEO - NINJA-ICARDI, TRAMONTANA NON STA PIÙ... NELLA POSTAZIONE!