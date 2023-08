Gol, assist e sorrisi per Davide Frattesi in queste prime settimane a tinte nerazzurre. Il centrocampista dell'Inter conferma di trovarsi a suo agio nella sua nuova squadra, come dimostra l'ultima storia su Instagram che lo ritrae sorridente in posa con Stefan de Vrij: "Io e Stefanino", il messaggio di accompagnamento dell'ex Sassuolo.