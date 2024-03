Sono 28 le calciatrici convocate dal ct della Nazionale femminile Andrea Soncin per le sfide contro Paesi Bassi, il 5 aprile a Cosenza, e Finlandia, il 9 aprile a Helsinki. Nell’elenco si rivede Chiara Beccari del Sassuolo che aveva saltato le sfide amichevoli di febbraio per infortunio e c’è una novità assoluta come la convocazione di Margot Shore, classe ‘97, numero uno dell’Hellas Verona in Serie B. Sono tre le portabandiera dell'Inter Women, tutte in attacco: si tratta di Michela Cambiaghi, Annamaria Serturini e Agnese Bonfantini.

Ecco l'elenco completo:

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina), Margot Shore (Hellas Verona)

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Sampdoria), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus)

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina)

Attaccanti: Chiara Beccari (Sassuolo), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Inter)