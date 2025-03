Come noto, Petar Sucic si unirà all'Inter agli inizi di giugno, in tempo per aiutare i suoi nuovi compagni al Mondiale per Club in terra statunitense. Per il centrocampista croato sarà un salto in alto importante in carriera, che comunque sarà in grado di affrontare viste le qualità di cui dispone. Come sottolineato da Fabio Cannavaro, suo allenatore alla Dinamo Zagabria, nel corso di un'intervista con Sportske Novosti : "Ha del potenziale, questo è sicuro - la premessa del Pallone d'Oro 2006 a proposito del centrocampista della Nazionale croata -. Proprio ieri ho parlato con il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, che è molto contento dell'arrivo di Sučić. Pero (il suo soprannome, ndr) ha tutto, ma naturalmente, quando approdi in campionato come la Premier League o la Serie A, hai bisogno di tempo per adattarti. Ha il potenziale per migliorare ancora, può giocare in Italia senza problemi".

A proposito della prestazione da maratoneta in Francia-Croazia del promesso sposo nerazzurro, che ha percorso quasi 18 km in 120', Cannavaro ci ha scherzato su: "Voglio che la mia squadra faccia più chilometri. Ok, Petar Sučić forse ha corso troppo nella partita della nazionale - ha detto ridendo l'ex difensore -. Voglio il dinamismo che vedo in Petar Sučić e Luka Stojković, che hanno entrambi un ritmo elevato. Ora stiamo molto meglio fisicamente, ma dobbiamo ancora migliorare".

