La sosta nazionali ha "fermato" l'Inter ma non gli uomini di Inzaghi. Thuram trova il suo primo gol con la Francia e conferma il grande periodo di forma, Dumfries bene con l'Olanda. In attesa degli azzurri, Inzaghi sorride e da Appiano arrivano belle notizie: recuperati Acerbi e Sensi. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).