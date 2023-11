Marko Arnautovic è completamente recuperato, solo un intoppo gli ha impedito di figurare tra i convocati dell'Inter di Simone Inzaghi per la sfida contro l'Atalanta di sabato sera. Lo ha rivelato Ralf Rangnick, nella conferenza stampa in cui ha annunciato di aver chiamato l'ex Bologna per le sfide di novembre che attendono l'Austria contro Estonia e Germania: "Sperava di giocare nel fine settimana, ma poi è stato colpito da un virus gastrointestinale - le parole del ct riportate da Apa.at -. Adesso sta bene e spera di giocare contro il Salisburgo e domenica contro il Frosinone".

Insomma, la distrazione muscolare alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra accusata da Arna contro l'Empoli il 24 settembre scorso è un lontano ricordo, come confermato al tecnico tedesco: "È completamente reintegrato in gruppo".

