Match winner per l’Inter contro la Juventus, Ivan Perisic ha parlato così ai microfoni di Mediaset Infinity senza nascondere una vena polemica verso la dirigenza che ancora non ha chiuso l’accordo per il suo rinnovo: “Ho sempre creduto alla vittoria anche quando eravamo 2-1 sotto, sapevo che potevamo vincerla. Abbiamo cercato di alzare la testa l’abbiamo persa per 10-15 minuti ma penso che alla fine la vittoria sia meritata. Quando la squadra è forte così è più facile essere leader, quando si vince non sei stanco. Ci sono ancora due finali, dobbiamo dare tutto e aspettare perché tutto è possibile nel calcio. Se ci crediamo? Sempre”.