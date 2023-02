Henrikh Mkhitaryan è oggi protagonista di un'intervista con Dazn. Si parte con la sfida al Napoli per il primo posto. "Ci sono ancora tante partite, tutto è possibile. Lotteremo fino alla fine, la cosa più importante è non perdere punti e poi vedremo dove siamo arrivati", risponde l'armeno.

Cosa si prova a vincere due derby in 18 giorni?

"Pazzesco. Volevamo vincerli. Il primo in Supercoppa era per un titolo, siamo molto contenti. Con quella fiducia ci siamo preparati anche a quella del 5 febbraio. Abbiamo meritato anche in quella partita. Siamo contenti che Milano sia nerazzurra".

Prima di quelle gare avevate la percezione di essere così superiori?

"Eravamo un po' sorpresi ma eravamo pronti. Siamo stati superiori".

Vi hanno dato fastidio o caricato le critiche di inizio stagione?

"I primi critici siamo noi stessi. Ci siamo parlati e abbiamo capito. Non importa cosa è successo prima, è importante cosa possiamo fare in futuro. Ci siamo parlati in spogliatoio, siamo una famiglia e in famiglia può succedere tutto, l'importante è parlarsi, capirsi e continuare a lottare per questa maglia".

Come vi ha comunicato il suo addio Skriniar?

"Sono molto triste ma devo accettare la scelta, è la sua carriera e lui è responsabile delle sue scelte. Devo ringraziarlo di aver giocato con me. Meritava quella fascia di capitano, adesso ce l'ha Lautaro ma sappiamo che il capitano è sempre stato Handanovic. Skriniar resta comunque fortissimo anche senza".

Cosa pensi se rivedi il gol di Firenze, primo con l'Inter?

"Quando ho visto Dzeko darla a Barella ho visto lo spazio e sono andato anche se ero stanchissimo. Ho visto che il difensore voleva calciarla fuori e ho messo il piede per toccarla. L'istinto mi ha premiato".

Per caratteristiche ti senti ancora un 10?

"Sì e mi manca perché mi è sempre piaciuto giocare dietro le punte. Però la vittoria mi dà soddisfazione, anche se vorrei giocare lì un po' di più".

Il difensore più difficile da dribblare?

"Nessuno (ride, ndr)".