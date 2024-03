Dopo aver preso le difese di Francesco Acerbi, chiarendo che non ha mai pronunciato la frase razzista all'indirizzo di Juan Jesus durante Inter-Napoli, l'agente Federico Pastorello ha spiegato che la storia sportiva tra il difensore ex Lazio e l'Inter può andare oltre la naturale scadenza dell'attuale contratto: "Acerbi è legato al club milanese fino al 30 giugno 2025 e non escludo si possa un domani parlare di rinnovo. Si trova benissimo a Milano, con mister Inzaghi e con tutto il gruppo", le parole del procuratore. Che poi ha fotografato così il futuro di Stefan de De Vrij, l'altro suo assistito che gioca nell'Inter: "Ha rinnovato quest'anno, ha un contratto lungo e il programma è quello di rimanere. Per lui e Acerbi prevedo un futuro all'Inter".

Credi che Acerbi, al netto di quanto accaduto nelle ultime ore, sarà protagonista all'Europeo?

"Sì, è un punto di riferimento per il mister e per la Nazionale. Il suo contributo sarà felice di darlo, la sua esperienza e il suo carattere sono un valore aggiunto per qualsiasi gruppo e quindi anche per l'Italia".

