Daniele Quieto. Sì, ma solo all'anagrafe. Perché l'attaccante classe 2005 ha deciso di scatenarsi quest'oggi al Ricci di Sassuolo firmando la doppietta che indirizza la sfida che l'Under 19 di Cristian Chivu vince per 3-0 in casa dei neroverdi, vittoria che permette all'Inter di tenersi stretta la vetta della classifica respingendo a priori gli assalti di Roma e Atalanta. Vittoria importante della squadra nerazzurra, che ha ritrovato lo smalto e la qualità del momento della fuga. Sospinta dall'ottima performance di Quieto, autore di due gol uno grazie ad una carambola in area, l'altro piombando come un falco sul delizioso assist di Thomas Berenbruch. Chiude i conti a quattro dal novantesimo Riccardo Miconi, con uno sfondamento da panzer nell'area emiliana concluso con un tocco morbido. Inter che balza a quota 57 punti in classifica, Sassuolo che resta fermo a 45.

IL TABELLINO

SASSUOLO-INTER 0-3

MARCATORI: 38', 57' Quieto, 86' Miconi



SASSUOLO: Theiner; Cinquegrano, Loeffen, Corradini, Falasca (85' Parlato); Knezovic (85' Cardascio), Lopes, Abubakar (66' Baldari); Caragea (36' Minta); Vedovati (66' Ravaioli), Russo.

In panchina: 22 Scacchetti, 5 Di Bitonto, 19 Rovatti, 23 Beconcini, 29 Neophytou, 55 Cardascio, 83 Frangella, 99 Parlato.

Allenatore: Emiliano Bigica.

INTER: 1 Calligaris; Aidoo (68' Miconi), Stante, Alexiou, Motta; Kamate, Stankovic (86' Bovo), Berenbruch; Quieto (68' De Pieri), Spinaccè (54' Zarate), Owusu (86' Diallo).

In panchina: 21 Raimondi, 3 Cocchi, 6 Stabile, 19 Matjaz, 28 Mazzola, 36 Lavelli.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Pezzopane. Assistenti: Linari - Bianchi.

Note

Ammoniti: Spinaccè (I), Knezovic (S), Aidoo (I), Calligaris (I)

Corner: 6-5

Recupero: 1°T 1', 2°T 6'.

RIVIVI IL LIVE

95' - Fischia Pezzopane, rien ne va plus al Ricci! L'Inter regola a domicilio il Sassuolo per 3-0 e ribadisce la propria volontà di tenersi la testa del campionato Primavera 1.

94' - Conclusione improvvisa di Baldari, tiro che finisce fuori di poco sull'assist di testa di Cinquegrano.

92' - A terra Corradini, colpito da crampi.

91' - Iniziati i cinque di recupero, altro giro dalla bandierina per l'Inter.

88' - Esce capitan Stankovic, dentro Bovo. Fuori anche Owusu rimpiazzato da Diallo.

IL GOL DI MICONI: Dimostrazione di forza fisica e caparbietà del giocatore entrato in campo per Aidoo, che entra in area di prepotenza, resiste alle sportellate di due avversari restando in piedi come un misirizzi e appoggia morbidamente la palla alle spalle di Theiner.

86' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! RIIIIIIIIIIICCAAAAAARDOOOOO MIIIIICOOOOOONIIII!!

85' - Cardascio e Parlato rilevano Knezovic e Falasca nel Sassuolo.

84' - Inter che non riesce a spazzare, Baldari raccoglie il pallone e calcia mandando fuori.

84' - De Pieri atterra Falasca, punizione per il Sassuolo sull'out di sinistra.

83' - Sassuolo che prova l'assalto finale, nuovo corner per i ragazzi di Bigica.

80' - Si prende un rischio Miconi che anticipa l'uscita di Calligaris con un intervento di testa all'indietro e per evitare guai manda in corner.

79' - Prova la conclusione Zarate, pallone che finisce fuori non di molto.

77' - Calligaris se la prende comoda prima di un rinvio, Pezzopane lo ammonisce tra le proteste di Chivu.

76' - Knezovic prova la conclusione, Stante chiude in corner.

73' - Grandissimo intervento di Calligaris che dice no a Russo. Gran parata dell'estremo nerazzurro che respinge la conclusione dell'attaccante emiliano.

73' - Prova lo sprint sulla sinistra De Pieri, che però trova l'opposizione di un avversario che agevola l'uscita di Theiner.

72' - Numero di Kamate in area neroverde, ma sul più bello l'attaccante nerazzuro scivola e Corradini porta via la palla.

70' - La panchina dell'Inter mette in campo un pallone in più, Bigica ha qualcosa da ridire a Chivu. Nel frattempo, sbaglia ancora Loeffen e Kamate guadagna un corner.

68' - Cambia anche Chivu: Aidoo lascia il campo al collega di reparto Miconi, esce anche l'attuale match winner Quieto rimpiazzato da De Pieri.

66' - Doppio cambio per Bigica: Ravaioli e Baldari rilevano Vedovati e Abubakar.

63' - Per evitare di avvicinarsi al Sassuolo, Stante spazza la palla senza troppi fronzoli. Rischiando anche di fare qualche danno al pullman della squadra...

62' - Owusu prova a girarsi e tirare sugli sviluppi del corner, mura la difesa neroverde.

61' - Sprint di Kamate che punta Lopes provando il cross, palla deviata in corner.

IL GOL DI QUIETO: La giocata da manuale è di Berenbruch, che arriva a ridosso dell'area saltando Corradini poi trova il pertugio dove far passare la palla sulla quale piomba Quieto che saluta Cinquegrano e piazza morbidamente la palla in rete per la sua doppietta.

57' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEERRRR!!! DAAAAAAAANIIIIIIEEEELEEEE QUUUUIIIIEEEETOOOOO!!!

56' - Owusu serve Quieto che aggira l'area di rigore poi prova un tiro debole che non impensierisce Theiner. Errore grave di Loeffen

54' - Chivu effettua il primo cambio: Spinaccè, già ammonito e toccato duro, viene rimpiazzato da Zarate.

53' - Spinaccè e Quieto a terra, colpiti da Corradini e Abubakar. Staff medico in campo.

53' - Cross di Berenbruch, Theiner blocca e lancia la ripartenza del Sassuolo che però sfuma per eccessiva fretta.

51' - Cinquegrano atterra Quieto, poi prova a discolparsi con l'arbitro.

49' - Spinaccè interviene in ritardo, Pezzopane lo redarguisce. L'attaccante nerazzurro è già ammonito.

48' - Lopes finisce nella morsa di Kamate e Owusu, intervento non falloso ma pesante: l'urlo del giocatore neroverde è ben percepibile.

47' - Calligaris in uscita anticipa Minta lanciato di testa da Russo.

46' - Quieto prova a lanciare in area Berenbruch, anticipato in uscita da Theiner.

----

19.00 - Inizia la ripresa, primo pallone del Sassuolo: PARTITI!

18.59 - Squadre che tornano in campo per la ripresa. Presente in tribuna anche Rita Guarino, coach dell'Inter Women che domani affronterà proprio il Sassuolo in campionato.

INTERVALLO - Primo tempo sicuramente vivace al Ricci, con la formazione di casa che si fa preferire per la prima metà del match trovando un paio di occasioni interessanti. L'Inter esce più alla distanza, ma sono i ragazzi di Chivu a trovare la stoccata giusta grazie a Daniele Quieto, che servito da Motta trova anche un paio di rimpalli prima di siglare il gol che fa la differenza in questa prima frazione di gioco.

-----

46' pt - Pezzopane ferma il gioco per valutare le condizioni di Calligaris dopo un contrasto con Russo, poi fischia la fine del primo tempo: decide per ora il gol di Daniele Quieto.

46' pt - Un minuto di recupero, corner per il Sassuolo.

45' - Owusu sfonda in area neroverde superando due difensori anche grazie ad un rimpallo, poi prova il tiro a incrociare sul quale Theiner interviene in due tempi.

44' - Cross di Knezovic, Calligaris esce e para in comodità. Il Sassuolo poi recupera il pallone e ancora Knezovic prova il tiro, blocca il portiere nerazzurro.

42' - Russo punta Stante poi di tacco serve Minta, chiuso alla grandissima da Berenbruch.

40' - Fallo di Lopes sull'autore del gol Quieto, i neroverdi però non ci stanno e protestano con Pezzopane.

IL GOL DI QUIETO: Azione anche bagnata da un pizzico di fortuna ma molto bella dell'Inter. Motta riesce a imbeccare Quieto in area, il tiro dell'attaccante veneto si trova in mezzo ad un flipper con Corradini e Theiner che toccano la sfera prima che si depositi in rete. Quarto gol in campionato per lui.

38' - GOL GOL GOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEERRRR!! DAAAAANIEEELEEEE QUUUIIIEEETOOOO!!

36' - Bigica deve rinunciare a Caragea, che si arrende ad un problema fisico: dentro Minta.

34' - Berenbruch ci prova gusto e crea scompiglio nella difesa neroverde prima di provare una conclusione potente ma imprecisa che si spegne sul fondo.

33' - Berenbruch! Occasione un po' trovata per caso ma comunque velenosa per l'Inter: conclusione deviata del centrocampista nerazzurro sulla quale Theiner si distende mandando in corner.

32' - Russo prova il lancio per Vedovati, Alexiou controlla la palla e protegge l'uscita di Calligaris.

31' - Owusu non trattiene il pallone, concedendo una rimessa al Sassuolo. Chivu urla nel tentativo di spronare i suoi.

27' - Proiezione di Berenbruch per Spinaccè che trova Motta in area, l'esterno interista però perde l'attimo e viene anticipato.

26' - Falasca trattenuto da Aidoo, giallo per l'esterno nerazzurro.

26' - Owusu prova a staccare sul corner, contrastato da Falasca: colpo di testa fuori.

25' - Primo calcio d'angolo del match per l'Inter.

22' - Owusu non riesce ad arrivare sul pallone lanciato da Aidoo, rinvio dal fondo per i padroni di casa.

18' - Bel pallone di Knezovic per Caragea, il cui tiro viene respinto da Stante in corner. Altra buona chance per il Sassuolo.

15' - Ci prova Cinquegrano. Spunto dell'esterno neroverde che entra in area e prova il tiro a giro dopo una sterzata su Berenbruch, palla che però termina fuori.

13' - Nel giro di nemmeno un minuto, viene ammonito anche il neroverde Knezovic che ferma fallosamente Berenbruch.

12' - Subito il primo giallo della gara: Spinaccè atterra Loeffen che aveva intercettato bene un pallone ed era partito in avanti, rimediando l'ammonizione.

12' - Ancora un fallo di Cinquegrano su Motta, Pezzopane richiama verbalmente l'italo-argentino.

10' - Caragea riceve un pallone interessante in area ma non colpisce bene verso la porta, Alexiou ammorbidisce la palla per Calligaris.

9' - Prova la sortita offensiva Cinquegrano, affondo a destra e cross intercettato da Calligaris.

8' - Caragea prova a divincolarsi tra Aidoo e Stante che però lo anticipano costringendolo anche al fallo.

6' - Decisamente irruento l'inizio match di Cinquegrano, che questa volta commette fallo su Quieto.

5' - Pezzopane pizzica Quieto in fuorigioco, punizione per il Sassuolo.

3' - Cinquegrano colpisce duramente Motta che rimane a terra, Pezzopane ferma brevemente il gioco.

-----

