Terminato il tour di interviste con le televisioni, Simone Inzaghi si accomoda nella sala conferenze di San Siro per approfondire ulteriormente il derby vinto 1-0 dall'Inter sul Milan attraverso le domande dei giornalisti della carta stampata e del Web. Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro:

La sua analisi, quanto è soddisfatto? Speranza scudetto?

"Sono soddisfatto, ho fatto i complimenti alla squadra perché son stati perfetti. Non ricordo un derby dominato in questo modo. Venivamo dalle fatiche di martedì, abbiamo fatto un grandissimo derby. Vincerne due in 20 giorni non capita in tutte le annate, uno dei due ci ha dato un trofeo. Non guardiamo né avanti né indietro in classifica, godiamoci stasera. Poi penseremo alla Samp".

Ora che Brozovic è tornato, come verrà reinserito?

"Lui si incastra a meraviglia con tutti, è un giocatore fortissimo che ci è mancato per 4 mesi assieme a Lukaku anche se qualcuno l'ha dimenticato. Abbiamo passato il girone di Champions, vinto la Supercoppa e, dopo qualche inciampo iniziale, dopo il ko di Roma saremmo stati pressoché perfetti in campionato se non fosse stato per Monza e l'inciampo con l'Empoli".