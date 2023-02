Pareggio amaro per l'Inter quello di questa sera ottenuto in casa della Sampdoria, dove la squadra di Simone Inzaghi non riesce a trovare il gol e conclude la gara a reti inviolate. Di seguito l'analisi dell'allenatore nerazzurro in conferenza stampa che parte dalla spiegazione su quanto accaduto tra Lukaku e Barella. "Assolutamente no" risponde a proposito di un eventuale ripresentarsi del problema. "Abbiamo visto subito dalla panchina, sono cose da campo che però non voglio vedere. Ne abbiamo parlato a fine primo tempo, poi si sono abbracciati, ma ripeto sono cose brutte da vedere e non accadrà più".

Questo pareggio quanto può risucchiare l’Inter nella corsa alla Champions? Brozo ha affiancato Calhanoglu, potrà riproporlo anche dal primo minuto?

"Assolutamente sì. Per quanto riguarda Brozovic avevo pensato di farlo giocare dall’inizio, si allenato bene per tutta la settimana per la prima volta da settembre e continua a crescere, ma poi ho optato per un’altra opzione. Sono giocatori molto intelligenti e possono giocare in varie posizioni".