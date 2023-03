Adesso il mal di trasferta è diventato cronico: l'Inter, dopo Bologna, capitola malissimo anche al Picco di La Spezia, lì dove la formazione locale di Leonardo Semplici non vinceva addirittura dallo scorso settembre. E capitola al termine di una gara ai limiti dell'assurdo, dove i nerazzurri creano tantissimo ma devono cedere ad un avversario che confeziona un incredibile 2 su 2 nel rapporto tiri in porta/gol: prima il figlio d'arte Daniel Maldini, poi Mbala Nzola su rigore solo tre minuti dopo il pareggio nerazzurro di Romelu Lukaku, esaltano i tifosi bianconeri e gettano nello sconforto più totale una squadra che lontana da San Siro perde di colpo la sua identità. Difficile trovare spiegazioni a un ko così, di certo non il miglior viatico per la trasferta di martedì contro il Porto.

IL TABELLINO

SPEZIA-INTER 2-1

MARCATORI: 55' Maldini (S), 83' Lukaku (I, rig.), 87' Nzola (S, rig.)

SPEZIA: 69 Dragowski; 29 Caldara, 4 Ampadu, 43 Nikolaou; 27 Amian, 77 Zurkowski (46' 8 Ekdal), 6 Bourabia, 33 Agudelo (66' 24 Kovalenko), 11 Gyasi (81' 21 Ferrer); 14 Shomurodov (46' 30 Maldini, 89' 55 Wisniewski), 18 Nzola.

In panchina: 1 Zoet, 40 Zovko, 7 Sala, 10 Verde, 19 Krollis, 25 Esposito, 65 Giorgeschi, 72 Cipot.

Allenatore: Leonardo Semplici.

INTER: 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio (66' 2 Dumfries), 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian (80' 45 Carboni), 23 Barella (66' 20 Calhanoglu) 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan (66' 9 Dzeko), 8 Gosens (66' 32 Dimarco); 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 12 Bellanova, 14 Asllani, 46 Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Marinelli. Assistenti: Mondin - De Meo. Quarto ufficiale: Baroni. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Abisso.

Note

Ammoniti: Gyasi (S), Caldara (S), Nikolaou (S)

Corner: 1-14

Recupero: 1°T 2', 2°T 6'.

RIVIVI IL LIVE

97' - Marinelli fischia la fine! L'Inter esce sconfitta dal Picco per 2-1, lo Spezia sorride in casa dopo sei mesi e i nerazzurri crollano ancora una volta fuori da San Siro.

95' - Lautaro prova la conclusione da fuori, tiro strozzato che finisce fuori.

94' - Dumfries prova la sponda di testa, palla che finisce a Dragowski.

92' - Altra occasione per Dzeko che calcia a giro ma manda fuori. Rischio gioco pericoloso.

90' - Sei minuti di recupero.

90' - Muro dello Spezia sulla linea di porta, negato un gol a Dzeko da Caldara.

89' - Semplici toglie Maldini e rinforza la difesa con Wisniewski.

87' - Si incarica della battuta Nzola... Gol dello Spezia! Palla a mezz'altezza, Handanovic non ci arriva!

85' - Calcio di rigore per lo Spezia: Dumfries stavolta fa la frittata travolgendo Kovalenko.

83' - Dal dischetto stavolta va Lukaku... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR!!! Il belga spezza l'incantesimo spiazzando Dragowski!!!

82' - Calcio di rigore per l'Inter: Dumfries viene atterrato sullo slancio da Salva Ferrer

82' - Cross di Dimarco, Ampadu anticipa Dzeko in mezzo all'area.

81' - Fuori Gyasi nello Spezia, in campo Salva Ferrer.

80' - Darmian lascia il campo a Carboni, assalto finale all'arma bianca.

80' - Pronto a entrare anche Carboni. Colpo di testa di Dzeko che arriva tra le mani di Dragowski.

78' - Combinazione Calhanoglu-Brozovic, gran coordinazione del croato che però manda fuori.

77' - Inzaghi ferma il pallone praticamente sulla linea di porta, Marinelli va a redarguirlo. Ricordiamo che il tecnico è diffidato...

75' - Lautaro tocca il pallone sull'ennesimo corner, ma non inquadra la porta.

72' - Tentativo di cross di Dimarco, palla che finisce quasi fuori dallo stadio.

71' - Fallo tattico di Nikolaou che trattiene Dumfries, giallo inevitabile per il greco.

70' - Calhanoglu! Tiro a giro che sibila a pochi centimetri dal palo di sinistra.

70'- Dzeko sbaglia il controllo poi recupera e calcia, trovando il corner. Dimarco era pronto a colpire...

69' - Dialogo Lukaku-Dzeko, palla del bosniaco che viene intercettata ma l'azione era condizionata dal fuorigioco del bosniaco.

66' - Arrivano i cambi: Calhanoglu per Barella, Dimarco per Gosens, Dumfries per D'Ambrosio e Dzeko per Mkhitaryan. Nello Spezia Kovalenko per Agudelo.

65' - Cross di Barella, sul pallone arriva Gosens che impatta male.

64' - Inzaghi cambia gli esterni: pronti a entrare Dimarco e Dumfries insieme a Calhanoglu.

62' - Barella prova a guadagnare il fondo ma non riesce nemmeno a strappare il corner, ultimo tocco è il suo.

59' - Gosens raccoglie un pallone dopo cross di Darmian, tiro in equilibrio precario deviato da Amian in corner.

57' - Diciassette tiri dell'Inter, uno dello Spezia: questo il dato di quanto sta accadendo...

55' - Gol dello Spezia! Daniel Maldini! Incredibile ripartenza su lancio di Dragowski, Nzola salta Acerbi e appoggia per il compagno che di corsa fulmina Handanovic.

54' - Fallo di D'Ambrosio su Nikolaou, il Picco ribolle per alcune decisioni precedenti di Marinelli contestate.

50' - Serie di tre calci d'angolo consecutivi per l'Inter. Sul terzo tentativo, Bastoni da due passi non inquadra la porta.