Per 45 minuti si vede un'Inter bella, intraprendente, che gestisce il gioco approfittando di uno Spezia che ci prova col fisico ma a livello tattico pecca spesso nelle coperture perdendosi gli uomini lasciando ampi spazi agli avversari. Sarebbero le condizioni ideali per mettere in ghiaccio la partita già nel primo tempo, se non fosse che lo Spezia trova un Bartlomiej Dragowski in serata di grazia: al 13esimo respinge il calcio di rigore di Lautaro Martinez, poi galvanizzato dall'intervento si prodiga in una serie di parate pesanti, in particolare sul Toro al quale nega la gioia della rete per almeno altre due volte. Poco da rimproverare alla squadra di Simone Inzaghi, che ora però deve trovare lo spiraglio giusto per non passare una serata di rimpianti. Il dato dei tiri in porta è rilevante: cinque a zero per i nerazzurri, con 15 tiri complessivi a zero.