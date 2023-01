Niente Inter per Carlos Alcaraz. Come informano i colleghi di TyC Sports, il centrocampista è stato venduto al Southampton per 15 milioni di euro e ha dovuto lasciare l'allenamento odierno del Racing Avellaneda per volare in direzione Inghilterra: nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà alle visite mediche di rito per poi firmare ed unirsi al suo nuovo club. Alcaraz firmerà un contratto di 5 anni, con scadenza a giugno 2027.