In attesa dell’allenamento che servirà a dare a Simone Inzaghi le risposte necessarie a definire l’undici iniziale da schierare domani contro la Juventus, il BPER Training Center di Appiano Gentile ha cominciato a riempirsi. Oltre all’allenatore, già impegnato qualche ora fa con i giornalisti presenti in sala stampa della Pinetina per la conferenza della vigilia (LEGGI QUI), iniziano ad arrivare anche i primi calciatori, chiamati all’ultimo allenamento prima del derby d’Italia in programma per le prossime due ore circa.

L’unico vero grande dubbio da risolvere è la condizione di Kristjan Asllani, candidato numero uno a sostituire l’infortunato Hakan Calhanoglu in cabina di regia. Come ha spiegato lo stesso Inzaghi in conferenza, tutto dipenderà dalle garanzie fisiche che l’italoalbanese darà a fine allenamento. Da non dimenticare è infatti l’assenza dell’ex Empoli a Berna, dove il 21 dei campioni d’Italia era rimasto escluso dai convocati per una botta al ginocchio. Da capire dunque se gli sarà affidata o meno la casella di campo lasciata vacante da Calha, posizione che nel caso in cui Asllani non dovesse farcela potrebbe essere occupata da Nicolò Barella, ruolo ricoperto già mercoledì scorso con lo Young Boys, o da Zielinski, terza opzione però meno accreditata tenendo conto che il polacco in nerazzurro non ha mai giocato vestito i panni da regista, quantomeno dal primo minuto.

Per il resto squadra dei 'titolarissimi', se così vogliamo definirli, confermata: Sommer in porta, protetto dai soliti tre Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian e Dimarco sulle fasce con Barella e Mkhitaryan e il ritorno dal primo minuto della ThuLa.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.