Uno degli addii all'Inter nel mercato di gennaio sarà a centrocampo, dove è in uscita Lucien Agoumé. Il classe 2002 francese è finito nel mirino del Siviglia che pensa a lui per ritoccare la mediana.

La trattativa tra i due club procede, ma la formula del trasferimento sembra già concordata: sarà un affare in prestito con diritto di riscatto a favore degli spagnoli. Lo riferisce Sky Sport, aggiungendo che in queste ore le parti stanno lavorando per trovare un'intesa definitiva sulle cifre del riscatto.

