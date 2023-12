La notizia più importante arrivata dall'allenamento di oggi è che Alessandro Bastoni è recuperato e che, dopo la gran parte di allenamento svolto con i compagni (RILEGGI QUI la nostra anticipazione), tornerà a disposizione Inter-Udinese, anche se è difficile pensare possa partire da titolare.

Come ipotizza Sky Sport, infatti, nella difesa a tre può essere confermato Carlos Augusto, con Francesco Acerbi centrale, Matteo Darmian 'braccetto' di destra e Juan Cuadrado alto sulla fascia. Davide Frattesi come quinto è un'idea che è passata nella testa di Inzaghi, ma secondo l'emittente al momento sembra forzata. Se non partirà dal 1' il colombiano allora è probabile una chance per Yann Bisseck dietro con Darmian alto, anche se è da capire l’impiego dall'inizio di Bastoni: se l'italiano dovesse partire titolare non è da escludere neanche l'opzione di vedere Carlos Agusto quinto a destra.

