Ci siamo: è la sera del derby. Stracittadina attesissima soprattutto in casa Inter dopo il doppio ko tra andata e finale di Supercoppa a Riad poco meno di un mese fa. C'è grande voglia di rivincita tra i nerazzurri, che arrivano all'appuntamento odierno carichi a pallettoni e con grande consapevolezza.

QUI MILAN – Diversi dubbi in casa rossonera, con Conceiçao che deve far fronte a infortuni, partenze dell'ultima ora e voci di mercato. Un ambiente depresso, reduce dal clamoroso ko di Zagabria. Thiaw e Gabbia recuperati per la panchina, in campo Tomori nonostante i rumors sul Tottenham. Esordio per Walker, Bennacer regista vista l'assenza dello squalificato Fofana. In attacco spazio ad Abraham: Gimenez guarderà la partita dalla tribuna, Morata ha sposato il Galatasaray.

QUI INTER – Inzaghi non cambia, se non il minimo indispensabile. L'importanza del match odierno unita alla voglia di riscatto spinge il tecnico nerazzurro a mettere da parte pensieri di turnover nonostante i 90 minuti recenti con il Monaco. E allora si va verso un unico avvicendamento: Calhanoglu sta bene e si candida per una maglia da titolare. Il turco è assente proprio dalla finale di Riad contro i rossoneri. L'unico dubbio riguarda il braccetto di destra: Bisseck spera di scalzare Pavard, ma il francese resta in vantaggio. Poi in campo i soliti noti, con De Vrij confermato nonostante il reintegro di Acerbi e la Thu-La in attacco: Thuram e Lautaro stanno benissimo e vogliono strascinare la squadra al successo. Restano ai box solo Di Gennaro e Correa. DA capire se l'ultimo arrivato Zalewski potrà essere già a disposizione.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Abraham, Leao.

Panchina: Sportiello, Torriani, Thiaw, Gabbia, Bartesaghi, Terracciano, Zeroli, Jimenez, Chukwueze, Okafor, Camarda, Jovic.

Allenatore: Conceiçao.

Squalificati: Fofana (1).

Indisponibili: Emerson Royal, Loftus-Cheek, Florenzi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, Acerbi, Bisseck, Darmian, Carlos Augusto, Asllani, Frattesi, Zielinski, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Correa.

ARBITRO: Chiffi.

Assistenti: Carbone e Peretti.

Quarto ufficiale: Marinelli.

Var: Di Paolo (Doveri).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!