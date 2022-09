12.00 - In panchina non ci sono Curatolo e Basti, i due giocatori 'tagliati' dalla lista de 20 convocati.

12.05 - Proprio Curatolo, sei giorni fa, aveva regalato un pari insperato ai suoi segnando il 2-2 definitivo al Bayern Monaco. Punto d'oro per come si era messa nel primo tempo, quando i nerazzurrini erano andati sotto di due gol senza capirci granché.

11.55 - Chivu conferma il tridente d'attacco Carboni-Esposito-Iliev che si era visto alla prima uscita europea con il Bayern Monaco mercoledì scorso. In difesa, Guercio prende il posto di Perin, mentre a centrocampo autentica rivoluzione con tre elementi cambiati su tre (Andersen-Bonavita-Kamate sostituiscono Martini-Stankovic-Di Maggio).

11.49 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

VIKTORIA PLZEN: Baier; Červený, Vach, Paluska, Vacek; Gaszczyk, Sojka, Falout; Deml, Krůta, Doubek. A disposizione: Daněk, Lörincz, Šustr, Keltyčka, Hašek, Alao, Kule. Allenatore: Ondrej Siml.

INTER: Calligaris; Zanotti, Guercio, Fontanarosa, Stante; Andersen, Bonavita, Kamate; Valentin Carboni, Esposito, Iliev. A disposizione: Botis, Stabile, Stankovic, Stante, Martini, Owusu, Di Maggio. Allenatore: Cristian Chivu.

11.46 - Il viaggio alla ricerca della vittoria perduta dell'Inter Primavera ha una tappa obbligatoria in Boemia occidentale, il luogo dove Cristian Chivu non può mancare l'appuntamento con i tre punti per la settima volta in stagione se vuole avere qualche chance di qualificazione agli ottavi di Youth League. Di fronte c'è il Viktoria Plzen, nomen omen si augurano i campioni d'Italia. Dallo Stadion TJ Přeštice di Přeštice, benvenuti a Viktoria Plzen-Inter, gara valida per la seconda giornata del girone C di Youth League, con fischio d'inizio alle 13.