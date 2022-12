14' - Dominio possesso Inter che non riesce a trovare il momento giusto per colpire il Gzira.

15' - Azione manovrata dell'Inter, Calhanoglu dal limite scucchiaia per Gosens che va in stirata ma il tiro è debole e parato dal portiere avversario.

41' - ANCORA UN GOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEER! A calare il poker ci pensa Gosens, che lanciato in porta da un passaggio filtrante a tu per tu con Zarkov non sbaglia. Gzira United-Inter 1-4.

45' - FINE PRIMO TEMPO! I primi 45' terminano qui, l'arbitro Degabriele non concede neanche un minuto di recupero. L'Inter è in vantaggio 4-1 sul Gzira United grazie alle reti di Bellanova, Asllani, Calhanoglu e Gosens.

1' - Partiti! Calcio d'inizio battuto dal Gzira United, il match contro l'Inter ha inizio.

---------------------------------------

18.26 - Gzira United e Inter entrano nel terreno di gioco: a breve il calcio d'inizio.

18.23 - Tutto pronto per l'ingresso in campo.

18.12 - I nerazzurri scaldano i motori: appena terminato il torello e una piccola sessione di scatti.

17.55 - Adesso ci siamo: Gzira United e Inter sono sul prato del Tony Bezzina di Paola. Via al riscaldamento.

17.45 - Le squadre non sono scese ancora in campo per il riscaldamento, possibile qualche minuto di ritardo per il calcio d'inizio.

LIVE ------------------------------------

Il giorno dopo lo sbarco a Malta, l'Inter scende subito in campo per il primo incontro amichevole previsto dal ritiro sull'isola. Avversario di turno la squadra locale del Gzira United, che milita nel massimo campionato maltese, nello stadio Tony Bezzina di Paola. Intanto, ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori Simone Inzaghi e Darren Abdilla.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 12 Bellanova, 5 Gagliardini, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 45 Carboni, 9 Dzeko. A disposizione: 21 Cordaz, 40 Botis, 55 Nascimento Brazao, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 32 Dimarco, 42 Curatolo, 47 Fontanarosa, 50 Stankovic, 51 Guercio, 52 Di Pentima, 53 Biral, 54 Iliev, 56 Pelamatti, 57 Andersen, 58 Zuberek. Allenatore: Simone Inzaghi.

GZIRA (3-4-3): 30 Zarkov; 16 Riascos, 5 Tabone, 3 Bohrer; 4 Borg A., 6 Muscat, 8 Scerri, 23 Correa Duarte; 47 Borg B., 7 Pisani, 94 De Assis. A disposizione: 1 Cassar, 24 Zammit, 9 Dias, 15 Kabar, 17, Gauci, 18 Taliana, 21 Attard, 22 Kolega, 26 Alouzi, 29 Pace, 44 Cosic, 91 Maia, 93 Espindola, 98 Mendoza, 99 Ellul. Allenatore: Darren Abdilla.

Arbitro: Matthew Degabriele

Assistenti: Jurgen Spiteri, Mitchell Scerri

Quarto uomo: Emanuel Grech