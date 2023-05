Steven Zhang ha deciso di non mancare alla serata dell'Olimpico, per far sentire il proprio sostegno ai giocatori dell'Inter per la cruciale gara contro la Roma. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente nerazzurro non è partito ieri con la squadra ma sarà nella Capitale nel primo pomeriggio, con l'intento di star vicino ai calciatori come successo nella trasferta di due settimane fa ad Empoli. Il momento della stagione è decisivo e Zhang ci tiene a dare il suo contributo ai suoi uomini.

