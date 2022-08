L'offerta da 15 milioni più 5 di bonus recapitata dal Chelsea all'Inter per Cesare Casadei ha fatto crollare la dirigenza interista. Via un possibile crack del futuro, come racconta La Gazzetta dello Sport , anche se finora non ha mai giocato in prima squadra. Domani le visite mediche a Londra, poi un contratto di sei anni, per provare a imporsi in Premier League . Da capire se partirà subito con la prima squadra o si aggregherà alle riserve.

"Quaranta milioni per Pinamonti e Casadei erano difficilmente preventivabili a inizio giugno, ora potrebbero aiutare l’Inter a resistere a un eventuale assalto delle grandi d’Europa per Skriniar e Dumfries - scrive la rosea - Condizionale d’obbligo, perché il tesoretto ottenuto con le cessioni dei due prodotti del vivaio non garantisce all’Inter la possibilità di non prendere in considerazione possibili offerte clamorose in arrivo dall’estero".

In primis quella, se arriverà, del Paris Saint-Germain per Milan Skriniar. "Se è vero come dicono in Francia che entro fine mese arriverà un’offerta da 60 milioni, spetterà a Zhang chiudere davvero tutte le porte", discorso che riguarda anche Dumfries. "Fino alla chiusura del mercato - si legge - impossibile garantire che davvero nessun big lascerà il club per questa stagione, anche se ovviamente sarebbe il desiderio di tutti".