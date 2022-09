Marcelo Brozovic ha rimediato una lesione muscolare che lo costringerà a stare fermo ai box per qualche settimana. In casa Inter gli accertamenti più precisi cominceranno già domani, ma il centrocampista rischia un mese di stop: in questo caso la squadra di Inzaghi dovrebbe rinunciare al suo regista almeno per la doppia sfida con il Barcellona oltre che per il match di campionato contro il Sassuolo (con la Roma era squalificato). A seguire ci sarebbero poi Salernitana, Fiorentina e Viktoria Plzen, in programma il 26 ottobre, proprio tra un mese esatto.