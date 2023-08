"In un momento in cui il mercato interista rischiava di accartocciarsi, i nerazzurri hanno preso Carlos Augusto, brasiliano 24enne che al Monza ha strabiliato" e non a caso aveva attirato i riflettori di diversi club, tra cui la Juventus che aveva presentato un’offerta per tentare di portarlo sotto la Mole. La voglia di giocare la Champions ha prevalso e "nell’estate delle beffe incrociate, quest’ultima si aggiunge alla collezione" scrive la Gazzetta dello Sport che, a proposito della trattativa che ha quasi ufficialmente portato Carlos Augusto da Simone Inzaghi, spiega: "Questa volta è stata l’Inter ad anticipare la concorrenza dei bianconeri usando la strategia vincente giocata con il Milan per Frattesi e Thuram, che ha portato alla fumata bianca. L'esterno ex Corinthians sottoscriverà un "quinquennale da oltre 2 milioni di euro (con decreto crescita) è comunque lì, pronto per essere firmato dopo l’accordo tra i due club: al prestito da 4,5 milioni si aggiunge un diritto di riscatto da 7,5. Al totale di 12, altri 4 di bonus da corrispondere a determinati risultati suoi e di squadra (il Monza dovrà, invece, dare al Corinthians il 40% sul margine della vendita rispetto ai 3,6 milioni di prezzo d’acquisto). Inzaghi lo piazzerà accanto a Dimarco in una fascia sinistra che promette scintille e che perde Robin Gosens, gran rimpianto di quest’anno e mezzo".

"Quel colpo di testa del tedesco nell’azione finale a Istanbul con miracolo in volo di Ederson è l’esempio di tutto ciò che Robin poteva essere e non è stato". Intanto l'ex Atalanta deve ancora pronunciare il suo ultimo sì all’Union Berlino "che ha messo sul piatto 13 milioni: offerta accolta dall’Inter con soddisfazione".

