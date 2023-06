Non solo Kalidou Koulibaly nei pensieri dell'Inter che nella lunga e travagliata trattativa per arrivare all'ex difensore del Napoli, oggi non troppo felice al Chelsea, si è più volte interfacciata con Ramadani, agente del difensore. Ma nei tanti discorsi affrontati, c'è spazio non solo per il senegalese. Secondo quanto risulta alla redazione di FcInterNews.it la dirigenza di Viale della Liberazione avrebbe chieste informazioni anche per un giovane 'sconosciuto' quantomeno ai più. Trattasi di Ivan Fresneda, difensore diciottenne del Real Valladolid, indirizzato sulle prime verso il Borussia Dormund. I vecchi agenti del giocatore avevano chiuso con i tedeschi per circa 20 milioni ma secondo le ultime novità il giovane ha optato per il cambio di procura, accordo praticamente sottoscritto lo scorso mercoledì con Fali Ramadani che si occuperà del suo futuro. Un futuro che potrebbe prendere una piega inaspettata e chissà che, alla luce dei sondaggi fatti, non sia verso Milano.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!