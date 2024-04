Oggi, 30 aprile, cade una scadenza non di poco conto per l'Inter: è infatti l'ultimo giorno di validità dell'esclusiva che il club nerazzurro ha ottenuto nel luglio dello scorso anno sullo studio di fattibilità per il nuovo impianto che il club ha intenzione di costruire tra i comuni a sud di Milano Rozzano e Assago, quando si dirà addio ufficialmente a San Siro. L’area in questione è una parte di quella chiamata 'Nuova Milanofiori', di proprietà della Brioschi Sviluppo Immobiliare, controllata da Bastogi, di proprietà del gruppo Cabassi tramite la partecipata Infrafin; nei giorni scorsi, si era parlato di un'imminente proroga e si attendono novità in tal senso.

Nel frattempo, Calcio e Finanza rivela quanto è costata all'Inter questa esclusiva, pubblicando i dati tratti dal bilancio di Bastogi al 31 dicembre 2023: si tratta di una cifra di poco inferiore al milione di euro, per la precisione 847mila euro, annoverati alla voce 'Proventi e altri ricavi'.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!