In casa Inter continua a tenere banco il caso DigitalBits . Analizzando i mancati pagamenti dell'azienda di criptovalute al club nerazzurro nonostante sia il main sponsor, Calcio e Finanza propone un rapido parallelo con la situazione della Roma , che secondo i colleghi è riuscita a fare meglio, visto che DigitalBits resta tra i partner più in vista per il club giallorosso.

"Il crollo delle criptovalute ha colto tutti di sorpresa, chiaro - si legge ancora su CF -. C’è anche chi dice che la scelta finale, viste le cifre in ballo, sia ricaduta sul presidente Steven Zhang nonostante dalla dirigenza in molti avessero sottolineato i potenziali rischi, motivo per cui alla fine tutti sono rimasti al proprio posto. Sta di fatto che l’Inter dopo sei mesi dall’esplosione del problema si ritrova con la beffa di dare ancora visibilità (non è chiaro fino a quando) a uno sponsor che non ha ancora pagato nemmeno un euro in un contratto da 80 milioni complessivi".

