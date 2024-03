Mateo Retegui, attaccante del Genoa, nel corso dell'intervista alla CBS ha parlato anche di Lautaro Martinez: "È un grande giocatore, un campione del mondo e lo rispetto molto, ma non mi piacciono molto i paragoni in generale. Diego Milito è stato il mio esempio come calciatore, mentre oggi Erling Haaland e Harry Kane sono quelli che mi piacciono di più. Comunque i miei idoli da bambino erano mio padre e mia madre, erano per me un esempio di vita."