Lautaro Martinez - come appurato da FcInterNews - ha svolto anche oggi un personalizzato: per l’argentino va meglio, ma verrà valutato giorno dopo giorno.

Stefano de Vrij invece ha fatto quasi tutto oggi con la squadra, saltando solo la parte finale in via precauzionale: domani l’olandese svolgerà la totalità della seduta con in gruppo.

