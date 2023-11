Tocca a Pep Guardiola scrivere la prefazione di 'Il realista visionario - Le mie regole per cambiare le regole', l'autobiografia che Arrigo Sacchi ha scritto in collaborazione con Leonardo Patrignani. Il tecnico del Manchester City, nell'estratto riportato da La Gazzetta dello Sport, racconta dell'influenza dell'ex ct azzurro sul pensiero degli allenatori di oggi ed esprime il suo pensiero sui successi ottenuti dal tecnico di Fusignano, soprattutto col Milan delle meraviglie di fine anni '80.

E nei suoi pensieri si riverbera anche il passato recente: "Il mio Manchester City ha alzato l’ultima Champions League, e tutti ovviamente ci elogiano. Ma potevamo anche perdere. La finale come ho detto nel postpartita e anche più di recente, è un lancio di moneta. Io credo che sia importante arrivarci, lottare per essere sempre competitivi, poi dipende da come cade quella moneta, da quale faccia ti mostra. Nella finale di Usa 1994 dell’Italia di Sacchi, è caduta dalla parte sbagliata, come è successo a noi qualche anno fa contro il Chelsea. Nell’ultima edizione siamo tornati a giocarcela, e questa volta è andata bene, anche se è stata dura, contro un’Inter molto difficile da affrontare, che gioca un football moderno, fisicamente fortissima e molto bene allenata da Simone Inzaghi".

Insomma, un elogio in piena regola della formazione nerazzurra e del suo modo di fare calcio, quasi stonato nel contesto considerando il pensiero del protagonista del libro...

