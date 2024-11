La Lazio onora al meglio il premio di miglior allenatore del mese di ottobre conferito al proprio tecnico Marco Baroni superando per 2-1 il Cagliari nel Monday Night dell'undicesima giornata di Serie A. I biancocelesti passano in vantaggio dopo appena due minuti di gioco con Boulaye Dia, bravo a piombare sulla palla che Simone Scuffet si fa sfuggire goffamente, ma il Cagliari non perde la testa e riesce a trovare il pareggio con ZIto Luvumbo che approfitta della deviazione di Mario Gila per beffare Ivan Provedel.

Il gol vittoria dei biancocelesti è firmato da Mattia Zaccagni su calcio di rigore al 76esimo, col Cagliari che poco dopo perde due uomini per espulsione nel giro di pochi istanti coi rossi a Yerry Mina e Michel Adopo. Lazio che con questa vittoria sale a quota 22, agganciando Fiorentina e Atalanta.